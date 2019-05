Mais dois pacientes conseguiram na Justiça do Rio de Janeiro, nos últimos meses, habeas corpus preventivos para cultivo caseiro de maconha para fins medicinais, sem risco de serem presos pela polícia ou sofrerem qualquer tipo de importunação jurídica. Os dois têm hérnia de disco e alegam que as dores só diminuíram quando experimentarem o óleo de cannabis, após tentativas frustradas com tratamentos convencionais.

De acordo com especialistas que acompanham questões jurídicas semelhantes, existem cerca de 10 casos de autorizações no estado e aproximadamente 40 em todo o país. Procurada pelo G1, a Justiça do Rio informou que não possui um levantamento detalhado de habeas corpus preventivos.

Um dos contemplados pela decisão judicial é o investidor Douglas Santos*, que passou a plantar sua cannabis de forma orgânica e produzir o óleo de forma caseira, o que, segundo ele, melhorou em "mais de 200%" a sua qualidade de vida.

"Eu já não andava, os medicamentos normais que as pessoas tomam pra dor já não faziam efeito para mim. Sou um homem de 32 anos que estava acamado tomando morfina, praticamente um aleijado. Quando pude produzir meu próprio remédio, eu voltei a andar. Melhorou em 200% minha qualidade de vida", explica Douglas.

Três comprimidos de morfina por dia

Ele diz que o meu tipo de hérnia que tem é incurável e que isso o deixa refém de analgésicos. "Tomava três comprimidos de morfina por dia e não estava mais dando jeito. O que é mais forte que a morfina? Nada. Foi então que o médico sugeriu essa alternativa com óleo de cannabis", relembra.

"O auge foi um dia que eu não senti mais nada da cintura para baixo, eu tive a impressão que estava aleijado, acordei como se tivessem arrancado as pernas de mim, eu entrei em pânico, gritei, chorei."

Douglas conta que três horas depois de tomar o óleo de cannabis conseguiu sentir as pernas. "A partir da segunda semana de uso contínuo do óleo não houve mais dor, travamento. Também houve aumento de apetite e diminuição da minha ansiedade. Hoje posso fazer artes marciais, trilhas. Antes, não andava em chão desnivelado que caía, hoje sou uma pessoa normal".O paciente consome de três a quatro frascos de 30 ml de óleo por mês e para iniciar o plantio, ele gastou cerca de R$ 20 mil com estufas, luzes, tubos. Apesar de o cultivo caseiro exigir conhecimento para plantio e investimento financeiro, Douglas conta que se fosse importar o óleo do exterior os gastos chegariam a R$ 10 mil mensais, muito acima do que ele tem atualmente: "Para mim, isso é inviável. Aí veio a ideia para reduzir esse custo com o plantio caseiro".