Além do policiamento regular já destacado diariamente, os efetivos das polícias civil e militar estão reforçados em todo o Estado

publicado em 06/03/2019

Desde o início da operação, mais de 96,1 mil veículos foram vistoriados e 3.102 motoristas autuados (Foto: Reprodução)

As polícias Civil e Militar realizam, desde às 19 horas de sexta–feira (1), a Operação Carnaval Mais Seguro com o objetivo de reforçar a segurança da população durante todo o período do feriado prolongado. Até às 7h desta terça (5), 151.527 pessoas foram abordadas, sendo 822 presas, 75 adolescentes apreendidos e 247 procurados pela Justiça capturados.

Desde o início da operação, mais de 96,1 mil veículos foram vistoriados e 3.102 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A PM também apreendeu 84 armas e 701,2 quilos de drogas, além recuperar 241 veículos produtos de roubo ou furto.

A Operação Carnaval Mais Seguro conta com a participação do Comando de Aviação da PM, do Choque, do Policiamento Rodoviário, do Policiamento Ambiental, do Policiamento de Trânsito e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil realiza operações em locais de concentração de foliões e blocos por todo o Estado. As equipes de plantão nas unidades policiais estão reforçadas para garantir agilidade no atendimento.