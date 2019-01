Para conferir o local do exame, é necessário clicar na ‘Área do Candidato’ no site da Fuvest

publicado em 05/01/2019

A primeira lista de aprovados do vestibular será divulgada no dia 24 de janeiro no site (Foto: Reprodução)

As provas da segunda fase da Fuvest estão se aproximando! Hoje e amanhã, alunos interessados em garantir uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) farão as avaliações.

Hoje (6), serão aplicadas as provas de português, com 10 questões, e redação. Já no segundo dia (7), serão 12 questões de duas, três ou quatro disciplinas, de acordo com área escolhida pelo candidato. E para algumas carreiras será aplicada prova de Habilidades Específicas de caráter eliminatório e classificatório.

Para conferir o local do exame, é necessário clicar na “Área do Candidato” no site da Fuvest.

Vale destacar que os locais de prova não são necessariamente os mesmos da primeira fase do vestibular. Fique atento!