As escolas devem encerrar o na letivo, no mínimo, dia 16 dezembro (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

Os alunos da rede estadual de ensino estão de férias, mas é importante ficar de olho nas principais datas do ano letivo. As datas do calendário escolar 2019 foram publicadas no Diário Oficial da edição de 6 de dezembro de 2018.

O ano letivo terá início no dia 1º de fevereiro para as mais de cinco mil escolas da rede. A programação respeita o mínimo de 200 dias exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96).

O documento determina ainda que o encerramento do período de aulas regulares do 1º semestre será no dia 27 de junho. O início do 2º semestre foi definido para 29 de julho, sendo a volta dos alunos em 31 de julho.

As escolas devem encerrar o na letivo, no mínimo, dia 16 dezembro. É a partir desses limites que as unidades de ensino, de forma autônoma, organizam o próprio calendário pedagógico e de atividades.