Mal entendido provocou filas em cartório no Distrito de Colúmbia. Novo México é um estado americano desde 1912

publicado em 01/12/2018

Gavin Clarkson, morador do Novo México (Foto: Russell Contreras/AP)

Uma escriturária do Distrito de Colúmbia, nos EUA, e seu supervisor recusaram-se a aceitar um documento de um morador do estado do Novo México, por acreditar que o Novo México era um país estrangeiro.

Gavin Clarkson disse ao jornal "Las Cruces Sun-News" que o incidente ocorreu em 20 de novembro, no cartório de registro de casamentos do Distrito de Colúmbia (o "DF" dos EUA, onde fica a capital Washington).

Clarckson foi pedir uma licensa de casamento e, ao mostrar seu documento emitido no Novo México, ele disse que a atendente disse que ele precisaria mostrar também seu passaporte internacional.

Clarckson pediu a presença de um supervisor, que confirmou a orientação da sua subordinada.

Depois de muita discussão, o atendente finalmente admitiu que o Novo México era um estado, e a licença foi emitida, para alívio dos casais que estavam na fila que se formou.

As autoridades do Distrito de Colúmbia, em comunicado ao jornal, admitiram e lamentaram o erro de sua equipe.

O Novo México se tornou um estado dos EUA em 1912.