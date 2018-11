Além dos eventos, o aplicativo trará informações sobre teatros, museus, bibliotecas, salas de espetáculos e patrimônios históricos

publicado em 24/11/2018

A iniciativa tem o objetivo de aproximar ainda mais o público dos eventos realizados em todo o território paulista (Foto: Reprodução)

O Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura do Estado lançaram no dia 21 de novembro, quarta-feira, o aplicativo Sistema Estadual da Cultura. A iniciativa tem o objetivo de aproximar ainda mais o público dos eventos realizados em todo o território paulista, além de instituições culturais.

Com o aplicativo, será possível localizar eventos na capital, no interior e no litoral, como festivais, concertos, exposições, peças de teatro, shows, musicais, apresentações circenses, dança, contação de histórias e oficinas culturais, entre outros, não apenas promovidos pela Secretaria da Cultura do Estado, mas por todos os produtores que cadastrem suas ações na plataforma Estado da Cultura (www.estadodacultura.sp.gov.br/), criada pela Secretaria.

Além dos eventos, o aplicativo trará informações sobre teatros, museus, bibliotecas, salas de espetáculos e patrimônios históricos. O usuário descobrirá como chegar aos lugares, acessará fotos e preços das atividades. Como uma das funcionalidades do aplicativo, o usuário também poderá ter acesso direto a eventos de seu interesse.

“Esse aplicativo é uma nova maneira de se conectar à programação cultural do Estado e será muito útil não apenas para os paulistas, mas a todos os brasileiros, já que São Paulo é um dos principais destinos turísticos do país, exatamente por sua riqueza e diversidade cultural”, afirma Romildo Campello, secretário da Cultura do Estado.

O aplicativo Sistema Estadual da Cultura pode ser baixado gratuitamente no Google Play, e estará disponível na App Store em breve.