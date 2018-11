O preço da gasolina nas refinarias da Petrobras terá o menor valor em 13 meses, considerando a correção pela inflação, segundo ANP

publicado em 27/11/2018

Preço da gasolina vai ficar mais barato nas refinarias (Foto: USP Imagens)

O preço da gasolina nas refinarias da Petrobras terá novo corte nesta terça-feira, 27, para o menor valor em 13 meses, considerando a correção pela inflação. Nas bombas, porém, o repasse continua tímido, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Nesta terça, a Petrobras venderá gasolina a R$ 1,5007 por litro em suas refinarias, 3,5% a menos do que o preço vigente nesta segunda. Será o 17º corte consecutivo desde o dia 22 de setembro.

Nesse período, a Petrobras já reduziu o preço da gasolina em 34%. Nas bombas, porém, a queda acumulada é de apenas 3%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 26, pela ANP. Na semana passada, o litro da gasolina era vendido no país, em média, por R$ 4,554.

O repasse vem sendo segurado por aumento nas margens de lucros dos postos, que voltou a subir na semana passada, para R$ 0,580 por litro, 7% a mais do que na semana anterior, quando já havia atingido níveis equivalentes aos praticados durante a paralisação dos caminhoneiros, em maio, quando a escassez levou à explosão das margens.

Na comparação com a semana de 22 de setembro, a fatia do preço final que fica com os donos de postos subiu 35,8%. O setor contesta os números da ANP e diz que a queda do preço nas bombas depende da velocidade do repasse das distribuidoras.

Para especialistas, os revendedores podem estar aproveitando o momento de queda para recuperar margens perdidas durante o período de altos preços da gasolina nas refinarias, que aumentou a competição com o etanol.

A última vez a gasolina esteve abaixo de R$ 1,50 nas refinarias, em valores corrigidos pela inflação, foi no dia 24 de outubro de 2017. Na época, o preço médio do combustível nas bombas era R$ 4,072 (corrigido pela inflação), quase R$ 0,50 abaixo do atual.

A próxima revisão será na quinta-feira, 29.