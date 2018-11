Dono da loja na Virgínia afirma que eles terão dificuldade em usar ou vender o produto do roubo

publicado em 23/11/2018

Pé direito de sapato (foto ilustrativa) — Foto: Reprodução

A polícia de uma cidade americana está atrás de assaltantes que furtaram 13 pés direitos de sapatos de uma loja de calçados

O caso ocorreu em Roanoke, no estado da Virgínia. Rob Wickham, dono da loja, disse à imprensa local que o estabelecimento foi invadido por duas vezes: por duas pessoas em 20 de julho e por uma pessoa em 25 de agosto.

Entre os produtos furtados, estavam camisetas, agasalhos, uma jaqueta, um par de tênis -e 13 pés direitos de sapatos.

Wickham explicou que ele geralmente deixa os pares separados, com os pés direitos em exposição, e os esquerdos atrás do balcão. Segundo ele, os ladrões "arriscaram sua liberdade por nada", pois não vão poder usar nem vender o produto do roubo.

A polícia do condado de Roanoke disse que um homem de 17 anos foi processado pelo assalto de julho.