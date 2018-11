O caso aconteceu no Estado da Flórida

publicado em 19/11/2018

Policiais do estado americano da Flórida pararam por excesso de velocidade um motorista fantasiado que dirigia um carro parecido com o do personagem de desenhos animados Fred Flintstone.

O caso ocorreu no condado de Pasco. Don "Fred" Swartz foi parado na locadidade de Wesley Chapel.

Segundo os policiais, ele cooperou com as autoridades e foi convocado para se apresentar no distrito.