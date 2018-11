Caso ocorreu no último sábado; ele dormiu no compartimento de cargas.

publicado em 12/11/2018

Bêbado dorme em avião em Kansas e acorda em Chicago (Foto: Imagem Ilustrativa)

Um carregador de bagagens bêbado dormiu no compartimento de cargas de um avião e voou de Kansas City a Chicago, nos EUA.

A empresa American Airlines disse que o homem, funcionário da Piedmon Airlines, estava trabalhando no voo AA363 no sábado quando dormiu a bordo do compartimento de cargas do Boeing 737.

Anthony Guglielmi, porta-voz da polícia de Chicago, disse que o funcionário foi encontrado quando o avião pousou no aeroporto de O'Hare. Ele disse à polícia que dormiu porque tinha bebido demais.