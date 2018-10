Balanço parcial contabilizou trocas feitas até as 14h deste domingo; até esse horário, não houve uso de sistema de votação manual

publicado em 07/10/2018

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um novo balanço que mostra que, até as 14h deste domingo (7), haviam sido substituídas 964 urnas nas zonas eleitorais do país.

O total de urnas trocadas corresponde a 0,19% do total de 454.493 dispositivos instalados para viabilizar a votação em todo o país. Até as 14h, não houve uso do sistema de votação manual.

Os dados divulgados pelo TSE foram obtidos juntos aos tribunais regionais eleitorais. O primeiro balanço, divulgado na manhã deste domingo, registrou a troca de 310 urnas.

Segundo o balanço parcial do tribunal eleitoral, a maior parte das substituições de urnas ocorreram em três unidades da federação.





Minas Gerais: 252

Rio de Janeiro: 123

Pernambuco: 83

São Paulo: 78