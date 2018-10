O candidato a presidente Henrique Meirelles (MDB), chegou às 9h30 para votar no colégio Rio Branco, em São Paulo

publicado em 07/10/2018

(Foto: Guilherme Mazieiro)

O candidato a presidente Henrique Meirelles (MDB), chegou às 9h30 para votar no colégio Rio Branco, em São Paulo. Ele estava acompanhado doc andidato a governador do estado, Paulo Skaf (MDB). Ao se encontrarem na entrada da zona eleitoral, Skaf cumprimentou Meirelles com um "bom dia,presidente".

Os dois emedebistas fizeram agenda juntos. Na última semana, Skaf afirmou que se o segundo turno da corrida ao Planalto for entre o PT e Jair Bolsonaro (PSL),apoiará o capitão da reserva. Meirelles tem 1% das intenções de voto, segundo o Datafolha deste sábado (6).

Com a margem de erro de dois pontos percentuais, o ex-ministro da fazenda está tecnicamente empatado com outros 8 candidatos, entre eles Marina Silva (Rede) e Álvaro Dias (Podemos).





Fonte: Uol