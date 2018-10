Após a votação deste domingo, o candidato do PT segue para um hotel em Paraíso, também em São Paulo

publicado em 28/10/2018

Haddad chega para votar em colégio na Zona Sul de São Paulo (Foto: Marina Pinhoni/G1

Em São Paulo, Haddad chegou ao colégio Brazilian International School, onde ele vota, acompanhado da mulher, Ana Estela. Antes de ir para a escola, Haddad participou com Ana Estela de um café da manhã com lideranças do PT em um hotel na região central da cidade.

Após a votação deste domingo, o candidato do PT segue para um hotel em Paraíso, também em São Paulo, onde acompanhará a apuração e concederá nova entrevista após o resultado.