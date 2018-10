Geral

Boulos vota em São Paulo

O candidato do PSOL na eleição para presidente, Guilherme Boulos, chega com as filhas para votar na PUC-SP

publicado em 07/10/2018

(Foto: Divulgação/PSol) O candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, chegou à PUC-SP por volta das 9h30 de mãos dadas com as duas filhas, que também o acompanharam durante a votação. "Hoje é dia de votar sem ódio e sem medo. É dia de barrar o atraso e de construir o futuro. Esse é o recado que eu tenho para dar para o povo brasileiro. Não deposite medo nem ódio nessa urna. Deposite os seus sonhos", disse. O candidato preferiu não se posicionar sobre o apoio ao PT em um eventual segundo turno. "Vamos esperar terminar, ter a apuração das urnas. Agora, nós sempre estivemos nas ruas para barrar o atraso. Ele não. Ele jamais", disse Boulos, em clara crítica ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

