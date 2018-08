O resultado do incidente foi publicado pela neta da mulher no Twitter e tem feito enorme sucesso

publicado em 11/08/2018

Outros usuários aproveitaram a publicação para também postar fotos de como seus animais ficaram após o uso de determinados produtos ou remédios. O resultado foi um show de cãezinhos coloridos na timeline.





Uma idosa cometeu um pequeno erro ao escolher o shampoo para dar banho no cachorro da família. Até aí, nenhum problema. Mas imagine a surpresa da senhora ao ver que o produto deixou o cão rosa. O resultado do incidente foi publicado pela neta da mulher no Twitter e tem feito enorme sucesso.Identificada apenas como Isabella, a jovem diz que, depois do pequeno problema, a avó levou o cachorro, cujo nome é Bidu, para o veterinário. O profissional esclareceu que o produto não faria mal ao cão e que a coloração rosada sairia com alguns banhos.A postagem com a foto do cão rosa viralizou e, até a tarde desta terça-feira (7/8), já havia sido curtida 61 mil vezes e compartilhada outras 18 mil. Apesar de o shampoo não oferecer nenhum risco a Bidu, Isabella preferiu não dizer o nome do produto a outros usuários interessados. “Não irei passar o ‘shampoo’ errado que ela comprou, porque no nosso não fez mal, mas em outro poderia”, afirmou.