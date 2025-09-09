Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Faleceu na madrugada de domingo (26), aos 67 anos, Sola Ferrari. Ela deixa entre os irmãos, o vereador Osmair Ferrari e o advogado e atual presidente da OAB - 66ª Subseção Votuporanga/SP, Dr. Adelino Ferrari Filho. Seu corpo foi velado no domingo (26) até às 17h, no Velório Municipal de Votuporanga, horário em que ocorreu o sepultamento.
