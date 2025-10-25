Lukas Faria de Almeida está desaparecido desde sábado (Foto: Arquivo pessoal)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Lukas Faria de Almeida, de 26 anos, morador de Palestina, está desaparecido desde a noite de sábado (25). Segundo familiares, o homem, que trabalha em uma conhecida loja de calçados em Palestina, havia ido a uma festa de aniversário em Votuporanga, acompanhado da esposa e do filho de 8 meses.
Durante o evento, o casal teria se desentendido, e Lukas teria saído sozinho da residência. Desde então, não há notícias sobre seu paradeiro. No momento do desaparecimento, ele vestia camisa regata preta, bermuda azul marinho e tênis azul marinho. A família está em busca de qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo. Quem souber de algo pode entrar em contato pelo telefone (WhatsApp) 17 99673 – 2600.