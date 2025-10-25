Encontro gratuito convida o público a refletir sobre identidades, relações sociais, emoções e comportamentos masculinos

publicado em 27/10/2025

Arapê Malik (Foto: Divulgação)

O Senac Votuporanga realiza, em 29 de outubro, das 14h às 15h30, um bate-papo com Arapê Malik, músico, escritor e criador de conteúdo da periferia de São Paulo. A atividade faz parte do evento Vozes Potentes que acontece em diversas unidades do Senac São Paulo e propõe, nesta edição, uma reflexão sobre as diferentes formas de viver e expressar as masculinidades e sobre os caminhos possíveis para construir relações mais equilibradas e conscientes. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.“O Vozes Potentes é um espaço para promover o diálogo e ampliar a compreensão sobre vivências individuais na construção de relações. Ao abordarmos as masculinidades, buscamos fomentar o respeito, a escuta e o entendimento nas relações sociais, princípios que também orientam a atuação do Senac em suas ações formativas e comunitárias”, diz Eliane Godoi, Gerente do Senac Votuporanga.Nascido na periferia de São Paulo, Arapê Malik é o mais velho entre seis irmãos. Filho do produtor e agitador cultural Tony Prada e da escritora Maria Cristina da Silva, iniciou a trajetória artística na adolescência, em grupos de rap e nos movimentos negros da capital paulista. Aprendeu de forma autodidata a tocar piano e produzir vídeos e músicas eletrônicas. Aos 20 anos, passou a escrever crônicas sobre temas como história, política, cultura e música.Para informações e inscrições, basta acessar o portal, clicando direto no link https://eventos.sp.senac.br/atividade/vozes-potentes-masculinidades-vivencias-e-transformacoes-senac-votuporanga/