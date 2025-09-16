Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Falecimento
Falece Esther Valentim Vilela, aos 35 anos de idade
Faleceu na noite de terça-feira (28), aos 35 anos de idade, Esther Valentim Vilela, vítima de complicações cirúrgicas. De família tradicional de Votuporanga, Esther era evangélica e muito ativa na Igreja Amor e Família. Casada, ele deixa o marido Roberto Gomes Vilela e os pais José Valentim e Nilsi de Carvalho Valentim, além dos irmãos de Dorka, Damaris e Matias, demais familiares e muitos amigos. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga. O culto fúnebre será realizado às 14h, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque Jardim das Flores, às 16h.
