publicado em 29/10/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pacaembu deve começar a atender a população na primeira semana de janeiro de 2026, segundo anunciou o vereador Marcão Braz (PP) durante a sessão da Câmara Municipal de anteontem. A informação foi repassada ao parlamentar pela secretária da Saúde, Ivonete Félix, que participou de uma reunião recente sobre o andamento das obras e preparativos para a abertura da unidade.De acordo com Marcão Braz, a UBS já passa pelos últimos ajustes. “Nesta semana está sendo feita a aquisição dos mobiliários e as adequações da rede de oxigênio. Também está em andamento o processo seletivo junto à Organização Social Santa Casa para contratação da equipe que vai atuar na unidade”, afirmou.O vereador reconheceu que o prazo inicial, estipulado pela Prefeitura, não foi cumprido. “A previsão era que o posto estivesse funcionando em agosto, mas tivemos problemas na renovação do contrato com a OS Santa Casa, atraso na compra dos móveis e na instalação da rede de oxigênio”, explicou.A entrega da unidade de saúde do Pacaembu tem sido acompanhada de perto pela comunidade e pelos vereadores desde o primeiro semestre. Em junho deste ano, o prefeito Jorge Seba (PSD) e a secretária Ivonete Félix haviam anunciado, em coletiva de imprensa, que o prédio, construído originalmente pelo programa Qualivida Saúde, seria transformado em uma Unidade Básica de Saúde, descartando rumores de que o local seria usado como depósito de vacinas.Na ocasião, Seba afirmou que a meta era colocar a UBS em funcionamento durante as comemorações do aniversário de Votuporanga, em agosto. Entretanto, conforme noticiado pelo A Cidade, o cronograma não foi cumprido.Com o novo prazo anunciado, a expectativa é que a população do Pacaembu e dos bairros próximos passe a contar, no início de 2026, com uma unidade de atendimento primário que promete desafogar, principalmente, o Consultório Municipal do Carobeiras, que hoje atende mais de 4 mil famílias.