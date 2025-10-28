A demora tem gerado insatisfação entre moradores da cidade e da região, que têm reclamado da situação

publicado em 29/10/2025

Diversos pacientes de Votuporanga têm reclamado da demora para a realização de consultas com neurologista (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA espera por atendimento com médico neurologista no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga pode chegar a até quatro anos, segundo relatos de pacientes. A demora tem gerado insatisfação entre moradores da cidade e da região, que utilizam as redes sociais para reclamar da dificuldade em conseguir consultas e exames na unidade.Na internet, há diversos comentários de pessoas que afirmam enfrentar longos períodos de espera. Um munícipe relatou: “estou esperando uma simples consulta com um neurologista já tem quase seis meses e um ultrassom há mais tempo ainda”.Também há registros de casos em que a espera foi superior a dois anos para conseguir atendimento com um neurologista no AME. “Meu filho fico dois anos para passar na neurologista”, contou uma munícipe. Os relatos mostram a preocupação da população com o tempo de espera para consultas especializadas, especialmente em áreas com grande demanda, como a neurologia.Recentemente a reportagem do jornalfez diversos questionamentos ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de São José do Rio Preto, responsável pela gestão do AME de Votuporanga, sobre a demora para consultas e realização de exames. Em resposta, o DRS informou apenas que o AME de Votuporanga é referência para os 102 municípios da região. A unidade realiza, em média, 8,5 mil atendimentos e mais de 17 mil exames por mês. Com uma equipe multiprofissional e atendimento em diversas especialidades, os AMEs atendem exclusivamente pacientes regulados, ou seja, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou por outros serviços públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do sistema de regulação. Segundo o DRS, esse modelo busca organizar as filas e garantir o acesso conforme critérios de prioridade clínica.O DRS destacou seu compromisso com melhorias: “a Secretaria de Estado da Saúde reforça seu compromisso contínuo em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com foco na melhoria da qualidade do atendimento e na redução do tempo de espera nas filas. Um exemplo deste compromisso é a Tabela SUS Paulista, uma iniciativa inédita que remunera em até cinco vezes mais a realização de procedimentos médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De janeiro de 2024 a março deste ano, por meio do programa estadual Tabela SUS Paulista, a SES-SP repassou cerca de R$ 607,4 milhões para 52 instituições conveniadas ao SUS na área de abrangência do DRS de São José do Rio Preto.”