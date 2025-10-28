A vereadora Débora Romani quer que a Prefeitura realize a colheita preventiva de cabaças na Praça São Bento

publicado em 29/10/2025

A vereadora Débora Romani quer que a Prefeitura realize a colheita preventiva de cabaças na Praça São Bento (Foto: Assessoria)

A vereadora Débora Romani (PL) usou a tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga para fazer um pedido inusitado: ela quer que a Prefeitura faça a retirada das cabaças das árvores da Praça São Bento, localizada na região central da cidade. Segundo a parlamentar, os frutos das árvores conhecidas como "árvore das cabaças" representam risco aos frequentadores, especialmente durante a realização da feira livre às quintas-feiras.Débora relatou que os frutos, de tamanho e peso consideráveis, podendo, segundo ela, chegar a aproximadamente um quilo, caem dos galhos e podem provocar acidentes. "Eu mesma peguei uma dessas cabaças na mão e vi o quanto é pesada. Imagina o impacto se cair de uma altura dessas na cabeça de alguém", afirmou.A vereadora ressaltou que reconhece o valor histórico e ambiental das árvores, que são antigas e fazem parte da paisagem da praça, mas defendeu uma medida preventiva. "Não se trata de arrancar as árvores, e sim de fazer a retirada das flores antes que se transformem em frutos. É uma questão de segurança pública", explicou.Além do risco das cabaças, Débora também apontou a falta de iluminação no local. Segundo ela, durante a feira, a claridade vem apenas das luzes das barracas, o que deixa outras áreas da praça escuras e pouco seguras.A preocupação da vereadora foi formalizada por meio de uma indicação encaminhada ao Poder Executivo. No documento, ela solicita que a Prefeitura realize uma "colheita preventiva" dos frutos das árvores, como forma de evitar acidentes com frequentadores e feirantes.