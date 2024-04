Confira os detalhes do falecimento e sepultamento.

publicado em 07/04/2024

Foto: Redes sociais

Faleceu neste domingo (7) médico ortopedista, Fred Alexander Webb, aos 75 anos. Muito conhecido e querido em toda a região, ele atuou por décadas na Santa Casa de Votuporanga, sendo reconhecido por sua paciência e dedicação com seus pacientes. Ele deixa familiares e um vasto círculo de amizade. Seu corpo será velado no Velório do Cemitério Parque Jardim das Flores (sala 2) a partir das 17h e o sepultamento será na segunda-feira (8), às 8h no Cemitério Jardim das Flores.