Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 11/01/2022

Terezinha Váz da Silva, aos 68 anos (Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta terça-feira (11), no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto, a cozinheira Terezinha Váz da Silva, aos 68 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ela era moradora do bairro Cohab e esposa de Geraldo Lourenço. Dona Terezinha deixa os filhos Gisele, Gilson, Jeferson, Geisa e Givanildo, além de 10 netos e três bisnetos. Seu corpo foi sepultado na tarde de terça-feira (11), no cemitério Jardim das Flores.