Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/08/2021

Dorvail Boracini, o ‘Nenê Carpinteiro’, aos 73 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Faleceu, na noite de quarta-feira (11), o senhor Dorvail Boracini, aos 73 anos. Segundo a família, ele foi vítima de falência múltipla dos órgãos, após ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga.

O senhor “Nenê Carpinteiro”, como era conhecido, era aposentado e morava na rua Abílio Dutra, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Antes da pandemia, Dorvail era conhecido por frequentar o CCI (Centro de Convivência do Idoso).