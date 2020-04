Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, a senhora Zulmira Carmelino Rosa da Silva, aos 79 anos, vítima de problemas pulmonares. Ela era natural de Miguelópolis-SP e teve como último endereço a rua Leonardo Commar, localizada no bairro Pozzobon de Votuporanga.

Deixa as filhas Ana Maria Rosa da Silva e Antonia Rosa da Silva, além das netas Mayra Luíza e Evelyn Luíza.