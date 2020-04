Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 14/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na manhã do último sábado (11) vítima de uma parada cardíaca, o senhor Gilmar dos Santos Domingos, aos 54 anos. Natural de Votuporanga (SP), teve como último endereço a rua Benedito de Almeida Saraiva, no bairro Monte Alto, em Votuporanga.Deixou sua esposa Ester e o seu pai muito conhecido na cidade o senhor Durval Domingos e sua mãe Vanilde, os dois irmãos Gilberto que tem como apelido Bocão e Otávio conhecido como Tavinho, além de todos os conhecidos, amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu no mesmo sábado (11), às 11h no Cemitério Parque Jardim das Flores.