Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 01/02/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Faleceu nesta sexta-feira (31) Otavio José de Souza, aos 74 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Cesar Waldemar Caldorin, no bairro Cohab Cris, em Votuporanga. Ele trabalhava como metalúrgico e deixou a esposa Rosa Alves, os filhos Fábio, Renato, Simone e Fernando, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (01), às 18h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Faleceu nesta sexta-feira (31) Mario Tsuyoshi Fugita, aos 61 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Ceará, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Ele trabalhou como cartorário e deixou a esposa Rosangela, os filhos Ricardo, Patrícia e Fernanda, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (01), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta sexta-feira (31) Ilza Reis Cappelletti, aos 89 anos. Natural de Botucatu, teve como último endereço a rua Javari, no bairro Cidade Nova, em Votuporanga. A do lar deixa as filhas Siomara e Maria Auxiliadora, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (01), às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.