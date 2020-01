Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 10/01/2020

Faleceu nesta quinta-feira (09), o senhor Aurélio Simonato aos 86 anos. Natural de Sertãozinho, teve como último endereço a rua Ponta Porã no bairro Santa Luzia em Votuporanga. Ele trabalhou no setor industrial e deixou a esposa Mercedes, os filhos Maria Cristina, Aurelio Sergio e Rosely de Fátima, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (10), às 17h no Cemitério Jardim das Flores.