Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 17/01/2020

Nilson Nelio Ferreira PereiraFaleceu nesta sexta-feira (17) Nilson Nelio Ferreira Pereira, aos 32 anos. Natural de Pinheiro (MA), teve como último endereço a rua Dos Eucaliptos, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. Ele trabalhou como pedreiro e deixou os amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (18), às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.Edimeia Aparecida MarchanFaleceu nesta quinta-feira (16) Edimeia Aparecida Marchan, aos 68 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua José Silveira, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. Ela era professora e deixou o filho Thiago Lucio, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (17), às 11h, no Cemitério Jardim das Flores.Maria Rodrigues BarbosaFaleceu nesta quinta-feira (16) Maria Rodrigues Barbosa, aos 90 anos. Natural de Ipigua, teve como último endereço a rua Ivaí, no centro de Votuporanga. A do lar teve os filhos Laerte e Jair (ambos falecidos) e deixou os familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (17), às 14h, no Cemitério de Rio Preto.