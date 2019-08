Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 12/08/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Jair Gonçalves Mamede

Faleceu no último sábado (10), Jair Gonçalves Mamede, aos 65 anos. Natural de Paulo de Faria, teve como último endereço a rua Mato Grosso, no centro de Votuporanga. Ele trabalhou como bancário e deixou a esposa Sirley, os filhos Rodrigo e Ricardo, além dos demais familiares. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (11), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Levi de Campos

Faleceu neste domingo (11), Levi de Campos, aos 66 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Francisco Mainardi, no bairro Colinas, na cidade. Ele trabalhava como pedreiro e deixou a esposa Guiomar, os filhos Elida, Janaina, Robson e Welington. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (12), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Geraldo Fraioli

Faleceu nesta segunda-feira (12), Geraldo Fraioli, aos 80 anos. Natural de Arceburgo -MG, teve como último endereço a rua Tocantins, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga. Ele era técnico em eletricidade e deixou a esposa Maria de Lourdes, os filhos Eder, Marcos, Rita, Marcelo e Edson. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (12), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Paulo Massayoshi Nakura