Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 26/03/2019

Arquiminia dos Santos Lima Dias (Foto: Arquivo Pessoal)

Arquiminia dos Santos Lima Dias

Faleceu nesta terça-feira (25) Arquiminia dos Santos Lima Dias, aos 77 anos. Ela morava em Votuporanga há quase 70 anos e era muito conhecida pelo trabalho desenvolvido como professora. Arquiminia morava na rua General Osório, no bairro Vila Marin. Ela era casada com Darcy Djalma Dias e deixou as filhas Vania e Vanda, além dos genros, netas e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (27), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.