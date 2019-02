Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Lázaro Oliveira da Costa

Faleceu nesta quarta-feira (20) Lázaro Oliveira da Costa, aos 79 anos. Natural de Altair, teve como último endereço a rua Atílio Pozzobon, no bairro São Judas Tadeu, em Votuporanga. Ele trabalhava como policial militar e deixou os filhos Sandro Roberto, Luciano César e Joana Dark. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (21), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Adão Miravete Correia

Faleceu nesta terça-feira (19) Adão Miravete Correia, aos 67 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a rua das Paineiras, no bairro Paineiras, em Votuporanga. Ele era aposentado como e deixou os familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (20), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Luci das Graças Borzani Armindo