publicado em 06/02/2019

Charles Donizete Graciano

Faleceu nesta quarta-feira (06) Charles Donizete Graciano, aos 53 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Atílio Pozzobon, no bairro Jardim São Judas Tadeu, em Votuporanga. Ele trabalhava como técnico de informática e deixou os filhos Bruno Henrique, Felipe Augusto e João Pedro. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (06), às 17, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Inez Gonçalves de Carvalho Melo

Faleceu nesta terça-feira (05) Inez Gonçalves de Carvalho Melo, aos 72 anos. Natural de Pedranópolis, teve como último endereço a rua Anastácio Lasso, no bairro São Cosme, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos José Carlos, Luzinete Martins e Aguinaldo Martins. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (06), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Augusto José Souza

Faleceu nesta quarta-feira (06) Augusto José Souza, aos 58 anos. Natural de Valentim Gentil, teve como último endereço a rua Durvalino Trindade, no bairro Cohab, em Valentim Gentil. Ele trabalhava como caminhoneiro e deixou os filhos Carlos Augusto, Fernando dos Santos e Maklaus Vitor. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (07), às 9h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Sirlei de Souza