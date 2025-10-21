Federação Paulista define o calendário e o formato da competição

publicado em 29/10/2025

Rogério Fernandes (Foto: CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) já tem data confirmada para o início da temporada 2026. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, durante o Congresso Técnico da Série A2 do Paulistão, realizado na tarde desta quarta-feira (29 de outubro), o calendário e o formato da competição, que será disputada entre 11 de janeiro e 13 de maio de 2026, totalizando 21 datas oficiais.O gerente de Futebol, Rogério Fernandes Marques, representou o Votuporanguense presencialmente na reunião, ao lado de dirigentes dos 15 clubes participantes. O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, conhecido como Caskinha, acompanhou o encontro de forma on-line, em razão de uma viagem previamente agendada, antes da definição da data oficial do congresso da FPF. Mesmo à distância, o presidente participou das discussões, reforçando o compromisso da diretoria com a preparação e a transparência no planejamento do clube para a próxima temporada.A nova edição da Série A2 do Paulistão terá 15 rodadas na primeira fase, com seis jogos disputados em quartas-feiras. A proposta aprovada pela Federação, denominada “Proposta Extra – Quadrangular”, estabelece que os oito melhores times da primeira fase se classifiquem para duas chaves quadrangulares, cujos dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais. As semifinais ocorrerão nos dias 22 e 29 de abril, e as finais estão previstas para 6 e 13 de maio, concluindo o campeonato pouco antes do início das competições nacionais.O presidente Caskinha destacou a importância da definição antecipada do calendário e da participação do clube no processo de discussão da FPF.“A confirmação do formato e das datas nos permite trabalhar com segurança e organização. O Votuporanguense entra em 2026 com o propósito de fazer um grande campeonato, honrando a camisa e o nome da cidade. Tenho certeza de que estaremos competindo até o mês de maio, com empenho, disciplina e respeito à nossa história. Vamos montar uma equipe equilibrada, comprometida e com espírito vencedor”, afirmou o Caskinha.Representando o CAV, o gerente de Futebol Rogério Fernandes Marques ressaltou o equilíbrio da competição e a relevância do torneio para o futebol paulista.“A Série A2 é uma das competições mais difíceis e tradicionais do Estado. Tivemos a oportunidade de alinhar com a Federação detalhes importantes sobre o calendário e as datas. O CAV vem se preparando com seriedade, ajustando seu elenco e estrutura para fazer uma campanha consistente. Nosso foco é trabalhar com planejamento e profissionalismo, sempre respeitando os adversários e acreditando no nosso grupo”, destacou Rogério.A Série A2 do Paulistão 2026 reunirá 16 clubes: Água Santa, Ferroviária, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Juventus, Linense, Monte Azul, Noroeste, Oeste, São Bento, São José, Sertãozinho, Taubaté, XV de Piracicaba e o Votuporanguense. A competição precisou ser adequada à determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que limitou a 11 o número máximo de datas destinadas aos campeonatos estaduais a partir da próxima temporada, o que obrigou a Federação Paulista a compactar o calendário e ajustar o modelo de disputa.O novo formato busca garantir um campeonato dinâmico, com partidas mais próximas e maior competitividade entre as equipes. A expectativa é de que a Série A2 mantenha seu alto nível técnico e siga revelando talentos e consolidando clubes do interior paulista.Com o calendário oficializado, o Votuporanguense já tem data marcada para o início da pré-temporada: 12 de novembro, quando os 19 atletas contratados até o momento se apresentarão no Estádio Plínio Marin para o início dos trabalhos de preparação física e técnica. O clube segue ativo no mercado em busca de novos nomes para fechar o elenco que vestirá a camisa do CAV no Paulistão 2026, reforçando posições estratégicas definidas pela comissão técnica e diretoria.O torcedor alvinegro já tem um compromisso marcado: dia 11 de janeiro de 2026, quando o CAV fará sua estreia oficial na Série A2, abrindo mais um capítulo da história do futebol de Votuporanga. Uma temporada que promete união, planejamento e o orgulho de ver o nome da cidade entre as principais forças do interior paulista.