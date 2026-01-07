O Cavinho jogará em Santa Fé do Sul (Foto: @agathamarquesfoto)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Segundo colocado do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentará a Chapecoense na segunda fase da competição. A equipe de Santa Catarina ficou em primeiro lugar no Grupo 1, sediado na cidade de Santa Fé do Sul.
A diretoria do CAV não foi informada sobre o horário do jogo, mas sabe que será em Santa Fé do Sul, na segunda-feira (12). A direção alvinegra tentou trazer a partida para Votuporanga, porém não conseguiu.
Na primeira fase do torneio, a Pantera mandou seus jogos na Arena Plínio Marin, onde venceu Galvez-AC e Falcon-SE em empatou com o Grêmio.
O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense está em preparação desde o dia 13 de outubro, sob o comando do técnico Marcus Vinícius Viola. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.