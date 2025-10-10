Paulo Victor (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta terça-feira (14) mais um reforço para a temporada 2026: Paulo Victor da Costa Miranda Alves, o Paulo Victor é o novo lateral-esquerdo da equipe alvinegra.
Com 26 anos, 1,80m de altura e canhoto, Paulo Victor chega para defender as cores do CAV no Paulistão Sicredi A2 2026, trazendo experiência e versatilidade ao lado esquerdo do campo.
Formado nas categorias de base do Fluminense, o jogador acumula passagens por Ceará, UNIRB, Maguary-PE, Audax Rio, Betim Futebol, FC Cascavel e Portuguesa-RJ. Em 2025, atuou em diversas competições nacionais, incluindo a Série D, a Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Copa Rio, competição na qual foi campeão, conquistando destaque pela regularidade e desempenho defensivo.
“Com bom apoio ofensivo e solidez na marcação, Paulo Victor é o primeiro ala pela esquerda confirmado pelo Votuporanguense para 2026, reforçando a linha defensiva e o jogo pelos flancos da Pantera”, destacou a diretoria.