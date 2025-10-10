Marcos Nunes (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anuncia na tarde desta terça-feira (14) mais um reforço para a temporada 2026: Marcos Paulo Nunes Barros, conhecido como Marcos Nunes, chega para integrar o elenco alvinegro.
Natural de Manaus-AM, o atacante de 35 anos, 1,70m de altura, 70 kg e destro, atua como extremo, com muita velocidade, explosão e faro de gol.
Marcos Nunes acumula uma longa trajetória no futebol brasileiro, com passagens por Nacional-SP, Grêmio Prudente, Marília, Grêmio Barueri, Taubaté, Portuguesa Santista, Uberlândia, Coimbra-MG, São Carlos, EC São Bernardo, Barretos, Democrata-GV, Tupynambás, Campinense, Pouso Alegre, São Bernardo, Ferroviária e, mais recentemente, pelo São Bento de Sorocaba, clube que defendeu em 2025.
“Com ampla experiência na Série A2 do Campeonato Paulista, Marcos Nunes chega ao CAV trazendo vivência, intensidade e qualidade para reforçar o setor ofensivo da equipe”, comentou a diretoria da Pantera.