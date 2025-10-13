“Felipe da Silva Benedetti chega trazendo equilíbrio, qualidade técnica e intensidade ao time”, apontou a direção do CAV
Benedetti é mais um nome para o elenco do Clube Atlético Votuporanga que disputará a Série A2 (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Volante, 24 anos, 1,75m de altura e destro. Este é Benedetti, mais uma contratação anunciada pelo Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, prevista para começar em janeiro. O CAV anunciou ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (15).
“Felipe da Silva Benedetti chega para reforçar o setor de meio-campo da Pantera Negra, trazendo equilíbrio, qualidade técnica e intensidade ao time. Benedetti atua como segundo volante, com excelente controle de bola, boa leitura de jogo e categoria nas saídas em transição. O jogador acumula passagens por Amparo, XV de Piracicaba, Uberlândia e Juazeirense, clubes onde mostrou regularidade e potencial”, explicou a direção alvinegra.
Neste ano o atleta disputou o Campeonato Brasileiro da Série D. “Ele demonstrou força e consistência em suas atuações. Com habilidade e visão de jogo, Benedetti chega para fortalecer o meio-campo do CAV e contribuir na busca pelos objetivos da equipe na próxima temporada. Bem-vindo, Benedetti!”, comentou a diretoria do CAV.
17
O CAV chegou a 17 acertos para a A2: o atacante Luiz Thiago, o centroavante Caio Mancha, os goleiros Gabriel Félix, Felipe Lopes e Pablo Kaique, o meia-atacante Anderson Feijão, o atacante Orlando Júnior, o lateral-direito Vinicius Baracioli, o zagueiro Amorim, o volante Alison, o zagueiro Matheusão, o meia-atacante Fernandinho, o zagueiro PV, meia-atacante Rodolfo, o atacante Marcos Nunes, o lateral-esquerdo Paulo Victor e o volante Benedetti.