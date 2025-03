Rogério Corrêa fez uma análise da participação da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 07/03/2025

Rogério Corrêa, técnico da Votuporanguense; time volta a jogar amanhã (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm conversa franca com a reportagem da rádio, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, fez um balanço geral da participação do CAV no Campeonato Paulista da Série A2. Naturalmente, ele lamentou a eliminação, apontou erros e acenou que fica caso a Alvinegra dispute a Copa Paulista.“A gente sai muito triste, um sentimento bem dolorido neste momento. Tudo o que foi criado dentro da competição criou uma expectativa de classificação pelo que eles produziram, com grandes jogos. Fizemos uma reflexão do que fizemos de bom e ruim dentro do torneio”, comentou, em entrevista à, logo após o duelo de 2 a 1 para o Linense.Na visão do comandante alvinegro, a Pantera venceu grandes nomes da A2, porém perdeu para equipes que não poderia perder. “Existe o sentimento de um primeiro objetivo conquistado muito cedo, a pontuação de não cair, e depois esse sentimento de termos cinco jogos em que não pontuamos. Existiram outros erros, como o da arbitragem no jogo passado, mas é como eu digo, são questões que não controlamos”, analisou.Rogério ressalta que a vitória diante do Ituano – em que houve os dois pênaltis marcados nos acréscimos – daria ao CAV a oportunidade de perder o jogo de anteontem e ganhar o último para se classificar. “Muitas coisas aconteceram durante o campeonato, e nós não soubemos ler, então acabaram acontecendo algumas derrotas”, acrescentou.O treinador destaca que mais uma vez o time lutou o tempo inteiro em busca do resultado, no entanto levou um contra-ataque no fim e tomou o segundo gol. Para o último confronto, amanhã contra a Portuguesa Santista, o treinador quer a equipe honrando a camisa e fazendo o melhor dentro de campo. “O clube merece respeito”, afirmou.Na opinião do técnico, a Alvinegra deveria participar da Copa Paulista, independentemente se entrará no torneio para ganhar ou não. “Nós temos alguns meninos aqui que precisam jogar, ter minutagem e que assumiram a responsabilidade grande em um momento que não era deles, e eles suportaram e jogaram. Fica essa reflexão, mas acho que o clube tem que jogar, porque é importante para o CAV, para a cidade e para fazer uma A2 melhor”, falou.Rogério acenou que ficaria na Votuporanguense caso ela dispute a Copa Paulista. “Desde o começo eu falo, eu amo o clube, amo a cidade, não só eu, mas também minha esposa e meus filhos. Se o clube realmente tiver o interesse desse projeto, se o clube tiver interesse de dar continuidade ao trabalho, o Rogério Corrêa está aí”, declarou.Após o CAV fazer os 16 pontos, que eliminariam as chances de rebaixamento, o treinador recebeu três sondagens de times da Série D do Brasileiro, e ele garante que não se arrepende de ter ficado. “Eu estou com o coração aberto, a porta aberta para dar essa continuidade se o clube tiver interesse”, afirmou.