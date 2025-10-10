Com dois facões nas mãos, o criminoso abordou a vítima e exigiu R$ 10, como ela não tinha o dinheiro ele a golpeou e levou a bicicleta

publicado em 16/10/2025

O caso foi julgado pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga, que condenou o acusado a seis anos e dois meses de prisão por roubo (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm homem identificado pelas iniciais C.R.M., de 54 anos, foi condenado pela Justiça de Votuporanga a seis anos e dois meses de prisão por roubo com uso de arma branca. O acusado desferiu golpes de facão contra uma mulher para roubar dela uma bicicleta. A sentença foi proferida em audiência realizada no dia 8 de outubro pela 2ª Vara Criminal da cidade.De acordo com a denúncia, o réu abordou a mulher por volta das 21h30, próximo à residência da vítima, e exigiu R$ 10 sob ameaça com dois facões. Diante da recusa, ele teria agredido a vítima com golpes no braço e subtraído sua bicicleta.O laudo pericial confirmou lesões leves em razão de agente contundente. Testemunhas relataram que o acusado retornou ao local instantes depois ainda armado, sendo detido pela Polícia Militar após tentar fugir.Na fase policial, o réu alegou ter ido ao local para cobrar a devolução de dinheiro pago por uma suposta pedra de crack que não teria sido entregue pelo companheiro da vítima. Em juízo, mudou a versão e afirmou que a bicicleta teria sido dada "em garantia" pela devolução do valor. O juiz rejeitou a tese.“Essa nova versão é contrária ao que foi presenciado pelos policiais, porque estes viram o réu ainda armado, enquanto a bicicleta já estava na casa do réu, a revelar que não foi dada em garantia, foi arrebatada”, escreveu na decisão.A Polícia Militar foi chamada duas vezes por vizinhos que viram a confusão. Os policiais disseram em depoimento que encontraram o réu armado e que ele tentou fugir ao ver a viatura, mas acabou detido. A bicicleta estava na casa dele com os pneus cortados.O magistrado também aumentou a pena por causa do uso dos facões e pelos maus antecedentes do acusado, que já tinha condenações por estelionato e embriaguez ao volante.