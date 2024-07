Participação tem agradado a Secretaria de Esportes, já que a cidade está em quarto lugar, atrás somente de municípios maiores

publicado em 26/07/2024

Entre os destaques de Votuporanga está a natação, considerada a melhor da região e que foi campeã dos Regionais (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

A delegação de Votuporanga nos Jogos Regionais, que este ano acontecem em Araçatuba, é composta por mais de 230 atletas em diversas modalidades, e o desempenho tem agradado a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, já que a cidade está em quarto lugar, atrás somente de municípios maiores.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, fez uma análise da participação do time Votuporanga até o momento – até a tarde de ontem, a cidade tinha 100 pontos. “O nosso desempenho nos deixa felizes, porque já melhoramos em relação ao ano passado e seguimos na luta pelo terceiro lugar”, comentou.

O chefe da pasta lembrou que a cidade está atrás de municípios maiores (Rio Preto, Araçatuba e Catanduva), portanto de localidades com mais investimento. Outro aspecto observado por Stringari é que Votuporanga tem uma delegação composta por atletas da cidade, mostrando que o município tem bons valores em várias modalidades. No total, o município é representado por 238 participantes.

Entre os destaques na cidade está a natação, considerada a melhor da região e que foi campeã dos Regionais. Os votuporanguenses conquistaram 28 medalhas de ouro em 39 provas disputadas. As provas ocorreram na piscina semiolímpica do Sesi de Araçatuba, e Votuporanga conquistou 56 medalhas no total. Em segundo lugar ficou a equipe de São José do Rio Preto e logo atrás os donos da casa.

Além dos 28 outros, os votuporanguenses ganharam 16 pratas e 12 bronzes. Na classificação final por pontos, a equipe local venceu, tanto no feminino quanto no masculino. Alguns dos destaques são Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves e Emilly Lima Milani, cada uma responsável pela conquista de oito medalhas de ouro na competição.

Quem também fez bonito foi o tênis. A equipe formada por Thiago Vacari, Rafael Micelli e Dudu Nespoli foi a grande campeã, derrotando Fernandópolis na final. Votuporanga também fez pontos importantes na malha, com um bronze, judô, em quinto lugar no geral, e no taekwondo, também com um bronze. O tênis de mesa conquistou uma prata com as meninas e um bronze com os garotos.