publicado em 24/07/2024

O time votuporanguense é formado por Thiago Vacari, Rafael Micelli e Dudu Nespoli (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA equipe de tênis de Votuporanga foi campeã dos Jogos Regionais que estão sendo realizados em Araçatuba. O time votuporanguense é formado por Thiago Vacari, Rafael Micelli e Dudu Nespoli, e a grande final ocorreu nesta quarta-feira (24).A equipe, que era cabeça de chave, ganhou de Catanduva de 2 sets a 0 (nos dois jogos de simples) e se classificou para final contra Fernandópolis. Já na decisão, os jogos começaram às 8h30 e terminaram por volta das 12h, com o placar final de 2 a 1 para Votuporanga.A final foi dramática. No primeiro jogo, Thiago Vacari venceu Marcelo por 6x1 e 6x2, e depois Rafael Micelli perdeu para Renan Guarnieri de 4x6 e 3x6. A decisão, então, foi para as duplas. E em um jogão, a dupla Thiago Vacari e Rafael Micelli venceu Marcelo e Renan Guarnieri por 4x6, 7x6(3) e 13x11, trazendo o título para Votuporanga.