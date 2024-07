Andrezza Zeitune mora há 16 anos na capital francesa e trabalha na Unesco

publicado em 26/07/2024

César, Andrezza Zeitune e o ex-jogador Raí, que carregou a tocha olímpica em Paris (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem assistirá à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris na tarde desta sexta-feira (26) será a votuporanguense Andrezza Zeitune, filha do conhecido dr. Fernando Zeitune Leão, e moradora da capital francesa há 16 anos.Acompanhada pelo marido César, natural de Londrina, ela acompanhará o espetáculo que pela primeira vez na história ocorre fora de um estádio, no curso do Rio Senna, com as delegações em barcos. Nesta semana, César conseguiu tirar uma foto com o ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira, Raí – ídolo do Paris Saint-Germain – depois que ele carregou a tocha olímpica.Andrezza Zeitune é prima de Marcelo Marin Zeitune, chefe de gabinete do prefeito Jorge Seba. Ela trabalha na Unesco, e seu marido César, no Palácio de Versalhes. A votuporanguense é formada em direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), estudou na Escola Estadual Professora Uzenir Coelho Zeitune, em Votuporanga, e foi intercambista do Rotary Club de Votuporanga nos Estados Unidos.