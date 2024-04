Após o apito final, a festa foi grande no gramado, e a torcida aproveitou para provocar o rival Fefecê

publicado em 22/04/2024

Atacante Anderson Tanque com o caixão do Fefecê (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 na noite deste sábado (20) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória, a Pantera Alvinegra está classificada para a final e conquistou o acesso para a Série A2 em 2025.Após o apito final, a festa foi grande no gramado, e a torcida aproveitou para provocar o rival Fefecê, que atualmente disputa a segunda divisão do Paulista, o que equivale ao quinto nível do futebol estadual. Torcedores confeccionaram um caixão da equipe de Fernandópolis.Neste domingo (21), inclusive, o Fernandópolis estreou no Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2024 com uma derrota acachapante. Jogando em pleno estádio Cláudio Rodante, a equipe foi derrotada por 4 a 0 para o Tanabi.