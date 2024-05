Com a decisão da Justiça Desportiva, a equipe de Fernandópolis tem -3 pontos na “Bezinha”

publicado em 03/05/2024

Recentemente a torcida da Votuporanguense provocou o rival (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo diria o conhecido narrador de futebol: que fase! Os dias de vacas magras do Fernandópolis Futebol Clube parecem sem fim. Desta vez, o time perdeu três pontos e ainda foi multado em R$ 1 mil, pena aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) da Federação Paulista de Futebol (FPF).De acordo com a Federação, o Fefecê escalou de forma irregular um jogador na partida de estreia na “Bezinha” contra o Tanabi Esporte Clube, que ocorreu no dia 21 de abril, no Estádio Cláudio Rodante – o jogo terminou em 4 a 0 para o Índio. “Informo que a equipe Fernandópolis Futebol Clube acusou restrição de seus jogadores no ato da escalação, foi autorizada inclusão e participação dos atletas na partida pelo gerente de futebol da equipe”, relatou a arbitragem.A campanha da Águia no quinto nível do Campeonato Paulista não é nada boa. São dois jogos e duas derrotas (Tanabi e Araçatuba). O time está na última posição do Grupo A, com -3 pontos. Neste sábado (4), às 16h, o FFC enfrenta a Inter de Bebedouro, no Estádio Sócrates Stamato, casa do adversário.