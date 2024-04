Rogério Corrêa foi o entrevistado desta terça-feira (9) do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 09/04/2024

Técnico Rogério Corrêa (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEntrevistado pelo programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7, na manhã desta terça-feira (9), o treinador da Votuporanguense, Rogério Corrêa, falou sobre a preparação do time para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3.Questionado por ouvintes se o CAV vai participar da Copa Paulista, o técnico respondeu que Votuporanga merece futebol no segundo semestre e existe a possibilidade da Alvinegra participar.Segundo Rogério, a diretoria tem feito reuniões para tratar do assunto, e uma das dificuldades são os gastos. “Não podemos demorar muito [a decidir se participa ou não] porque está tendo muito assédio. Tem jogador recebendo assédio, não tem como. Eu mesmo, há cerca de duas semanas recebi uma proposta, mas o clube queria que eu fosse na semana passada, e não tinha como eu sair, porque eu procuro cumprir o meu contrato”, revelou.