publicado em 16/04/2024

Desportivo Brasil e Votuporanguense jogaram em Porto Feliz a primeira partida da semifinal (Foto: Rafa Bento/CAV)

Em Porto Feliz, Desportivo Brasil e Votuporanguense fizeram, na tarde do último sábado, no estádio Ernesto Rocco, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Em partida morna, o placar ficou em 0 a 0. O público foi de 1.251 torcedores para uma renda de R$ 13.820.

Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 logo após a partida, o treinador do CAV, Rogério Corrêa, destacou que a decisão está em aberto. “Não temos vantagem nenhuma, o jogo está aberto sim, lembrando que o Desportivo conseguiu a classificação em um jogo fora de casa. Então, temos que estar atentos, espertos e fazermos o nosso jogo”, comentou.

Questionado sobre o que faltou para a vitória, o comandante alvinegro respondeu que era preciso ter mais tranquilidade no último terço. “Nós criamos as jogadas, criamos vantagens em certos setores para chegar ali e finalizar”, analisou.

De acordo com Rogério, a semana será de muito trabalho, assim com o ocorreu em toda a competição. “Seria muito importante uma vantagem aqui, não conseguimos, mas também não estamos em desvantagem, então está em aberto e vamos fazer de tudo para conseguir o acesso dentro de casa”, falou.

O jogo

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e nenhuma grande chance de gol foi criada. O Desportivo tentou arriscar alguns chutes de longe, mas as bolas foram fáceis para João Paulo, goleiro da Pantera.

Já na segunda etapa, no primeiro minuto, Renan Chaves enfiou a bola para Cristhyan Noto, que chutou de primeira e João Paulo espalmou. Aos 11 minutos, a melhor chance do CAV. Wendel Júnior recebeu dentro da área, ajeitou para a canhota, chutou e Levy encaixou.

Nando salvou a Alvinegra aos 19. Em contra-ataque rápido a bola foi levantada na área e o meia do CAV desviou de cabeça. A bola encontraria Cristhyan Noto sozinho na cara do gol. Aos 43, a bola foi cruzada para Claudinho, que cabeceou e João Paulo encaixou. O jogo terminou em 0 a 0.

Votuporanguense e Desportivo Brasil voltam a se enfrentar sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. Quem vencer se classifica para a final e consegue o acesso para a Série A2. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Agenda do CAV

Hoje, às 9h, trabalho físico. Às 16h, treino técnico e tático na Arena Plínio Marin. Amanhã, 16h, treino técnico e tático na Arena.

