Quase 5 mil pessoas estiveram na Arena Plínio Marin na noite deste sábado (6) para acompanhar CAV e MAC

publicado em 06/04/2024

CAV e Marília jogaram na noite deste sábado (6) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Em partida para lá de nervosa na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense venceu o Marília por 2 a 1 no tempo normal e se classificou nos pênaltis para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. O público foi de 4.889 pessoas para uma renda de R$ 85,590. Na semifinal o CAV vai enfrentar o Desportivo Brasil, com a segunda partida na Arena Plínio Marin.



Aos 15 minutos o CAV quase abre o placar. Vinícius Baracioli chutou da entrada da área, a bola desviou e quase entrou no canto direito do goleiro alviceleste. Aos 29, Filipe Garça operou um milagre na Arena. Depois de bola cruzada da direita por Adriano Luiz, Wendel Júnior chutou e ele espalmou no reflexo, no contrapé.



A Pantera abriu o placar aos 34. A bola foi levantada da esquerda, a zaga rebateu errado e ela sobrou para Vinícius Baracioli, dentro da área, da direita, mandar uma bomba: 1 a 0 para o CAV. Na sequência, após jogada pela esquerda, a bola foi cruzada rasteiro para Kayky, que chutou, em cima da defesa. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para os donos da casa.



Já na segunda etapa, Barcos teve uma grande oportunidade aos seis minutos. Depois de lançamento da esquerda, o centroavante tocou na saída de Filipe, mas a bola foi para fora. Aos oito, o CAV fez o segundo. Vinícius Baracioli levantou na cabeça de Wendel Júnior, que cabeceou como manda o manual, para baixo, no canto de Filipe Garça: 2 a 0. Aos 14, os visitantes diminuíram. Mateus Muller avançou pelo meio e acertou um bonito chute no canto direito alto de João Paulo.



Aos 26, o goleiro Filipe Garça saiu da área, Adriano Luiz roubou a bola e chutou por cobertura, no entanto ela foi fraca e a defesa tirou. O jogo terminou em 2 a 1 para a Alvinegra. Como na primeira partida o MAC venceu por 2 a 1, a decisão da vaga nas semifinais foi para as penalidades. Na semifinal o CAV vai enfrentar o Desportivo Brasil, com a segunda partida na Arena Plínio Marin. O Desportivo venceu o Catanduva por 1 a 0 no tempo normal e depois gannhou nos pênaltis.



Pênaltis



Romário – GOL

Wendel Júnior – GOL

João Lucas – PERDEU

Vinícius Baracioli – GOL

Luiz Henrique – GOL

Bady – GOL

Zé Andrade – PERDEU

Amorim – GOL

Mateus Muller – GOL

Barcos – GOL

Outra semifinal

A outra semifinal do Campeonato Paulista da Série A3 será entre São Bernardo e Grêmio Prudente, com o segundo jogo em São Bernardo.