publicado em 05/04/2024

O zagueiro Amorim foi o entrevistado desta quinta-feira(4), do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM (Foto:A Cidade)

Daniel Marques

Um dos destaques do setor defensivo da Votuporanguense, o zagueiro Amorim bateu um papo nesta quinta-feira (4), no programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7. Bom de bola, ele mostrou que também é bom de resenha. O beque espera que seu primeiro gol no Campeonato Paulista da Série A3 saia amanhã contra o Marília.

Natural de Araras, Carlos Eduardo Silva Amorim tem 21 anos e 1,90 cm de altura. Na primeira partida das quartas de final, ele quase faz um gol de cabeça, mas o goleiro do MAC, Filipe Garça, fez uma grande defesa.

O beque revelou que sua experiência na Alvinegra vem sendo maravilhosa. “É o início da minha carreira, então eu vi como uma oportunidade magnífica, conversei com meus irmãos e vi que era uma grande chance para ter mais minutagem, e eu gostei demais, me surpreendeu demais a estrutura do CAV”, comentou.

Quando o defensor chegou, o campeonato já estava em andamento e ele foi muito bem acolhido pelo elenco. O zagueiro começou na reserva e aos poucos foi conquistando seu espaço. “O grupo é muito unido e isso deixa a gente à vontade”, acrescentou.

Amorim deixou a primeira partida das quartas de final irritado, porém garante que é tudo situação de jogo. “A gente fica nervoso, mas é futebol, então faz parte”, contou. Sobre o que faltou para um resultado melhor em Marília, ele entende que o adversário ganhou nos detalhes. “Detalhes. O futebol é feito de detalhes. A gente estava muito bem na partida, controlando, abrimos 1 a 0, mas foram detalhes”, disse.

O zagueiro encara o confronto de amanhã como uma decisão, que até dificulta o sono. “Cara, eu nem consegui dormir ontem, fiquei com uma coceira na barriga”, sorriu. Segundo ele, a “semana cheia” tem sido positiva e de muito trabalho. “Nós estamos trabalhando felizes e confiantes, com os pés no chão e humildade. Se Deus quiser, que sábado a gente possa fazer um grande jogo, vencer e se classificar”, concluiu.

Dois gols

Pantera e Tigre voltam a duelar na noite de amanhã, às 18h, na Arena Plínio Marin. A Pantera precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O Tigre se classifica com qualquer empate.

Agenda da Pantera

Hoje o treinamento do elenco da Votuporanguense será técnico e tático, às 16h, na Arena Plínio Marin. É o último treino antes do jogo de amanhã.

Venda de ingressos